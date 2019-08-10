ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جمهور Jennifer lopez يحتفل بعيد ميلادها الـ50 في حفلها بالعلمين الجديدة (فيديو)

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:27 م
جمهور Jennifer lopez يحتفل بعيد ميلادها الـ50 في حفلها بالعلمين الجديدة (فيديو)
Jennifer lopez
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
احتفل الجمهور المصري، مساء أمس الجمعة 9/8/2019، بعيد ميلاد النجمة العالمية Jennifer lopez في حفلها بمدينة العلمين الجديدة.

وقررت Jennifer lopez الاحتفال مع جمهورها المصري بعيد ميلادها الـ50 بجولة غنائية أطلقت عليها اسم It's My Party، ومع بداية حفل Jennifer lopez غنى الجمهور أغنية Happy Birthday.

يذكر أن أسعار تذاكر حفل Jennifer lopez في مصر انقسمت إلى 3 فئات 2000 جنيها، و3000 جنيها و5000 جنيها.

Advertisements
المزيد عن: مدينة العلمين الجديدة عيد ميلاد جينفر لوبيز حفل جينفر لوبيز في مصر حفل جينفر لوبيز بمدينة العلمين حفل جينفر لوبيز جينفر لوبيز جمهور جينفر لوبيز Jennifer Lopez
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
0
x
13:30
5
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
0
x
16:00
0
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
3
x
18:30
1
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
2
x
18:00
1
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي