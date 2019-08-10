جمهور Jennifer lopez يحتفل بعيد ميلادها الـ50 في حفلها بالعلمين الجديدة (فيديو)

احتفل الجمهور المصري، مساء أمس الجمعة 9/8/2019، بعيد ميلاد النجمة العالمية Jennifer lopez في حفلها بمدينة العلمين الجديدة.





و قررت Jennifer lopez الاحتفال مع جمهورها المصري بعيد ميلادها الـ50 بجولة غنائية أطلقت عليها اسم It's My Party، ومع بداية حفل Jennifer lopez غنى الجمهور أغنية Happy Birthday.





يذكر أن أسعار تذاكر حفل Jennifer lopez في مصر انقسمت إلى 3 فئات 2000 جنيها، و3000 جنيها و5000 جنيها.



