عاجل.. وفاة موظف أخر من بعثة الأمم المتحدة بليبيا

أعلنت "رويترز"، عن وفاة موظف آخر من بعثة الأمم المتحدة بليبيا متأثرًا بجراحه في هجوم بسيارة ملغومة في بنغازي، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".