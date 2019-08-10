عاجل.. وفاة موظف أخر من بعثة الأمم المتحدة بليبيا
السبت 10/أغسطس/2019 - 10:22 م
أمنية فوزي
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أعلنت "رويترز"، عن وفاة موظف آخر من بعثة الأمم المتحدة بليبيا متأثرًا بجراحه في هجوم بسيارة ملغومة في بنغازي، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".
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