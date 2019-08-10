ننشر خريطة توزيع 145 ساحة و290 خطيبا لصلاة عيد الأضحى ببني سويف

أعلنت مديرية الأوقاف ببني سويف، اليوم الجمعة، عن إستعدادتها لعيد الأضحى المبارك بتخصيص 145 ساحة، لاداء صلاة العيد فى الخلاء، بقرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.





وحصلت "الفجر" على بيان يوضح خريطة توزيع ساحات الصلاة بقرى ومراكز المحافظة السبعة، وكذلت توزيع 290 إمامًا وخطيبًا و14 مترجم من المتخصصين في ترجمة لغة الإشارة بالتنسيق مع إدارة شؤون الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة.





وكانت محافظة بني سويف، أعلنت، في بيان سابق لها، أنه تم تخصيص 14 من المتخصصين في ترجمة لغة الإشارة في 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة، منها 2 بمدينة بني سويف "مسجدعمر بن عبد العزبز، مسجد أبو بكر الصديق شرق النيل" و6 ساحات بعواصم المدن الستة الأخرى.





وذلك لشرح خطبة العيد ليتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمون الخطبة، في إطار توجيهات وتكليفات القيادة السياسية لتمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمن مبادرة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الأوقاف والتعليم.



