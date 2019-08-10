ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ننشر خريطة توزيع 145 ساحة و290 خطيبا لصلاة عيد الأضحى ببني سويف

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:27 م
ننشر خريطة توزيع 145 ساحة و290 خطيبا لصلاة عيد الأضحى ببني سويف
Advertisements
طباعة
أحمد فتحى الدسوقي
 
Advertisements
أعلنت مديرية الأوقاف ببني سويف، اليوم الجمعة، عن إستعدادتها لعيد الأضحى المبارك بتخصيص 145 ساحة، لاداء صلاة العيد فى الخلاء، بقرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وحصلت "الفجر" على بيان يوضح خريطة توزيع ساحات الصلاة بقرى ومراكز المحافظة السبعة، وكذلت توزيع 290 إمامًا وخطيبًا و14 مترجم من المتخصصين في ترجمة لغة الإشارة بالتنسيق مع إدارة شؤون الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة.

وكانت محافظة بني سويف، أعلنت، في بيان سابق لها، أنه تم تخصيص 14 من المتخصصين في ترجمة لغة الإشارة في 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة، منها 2 بمدينة بني سويف "مسجدعمر بن عبد العزبز، مسجد أبو بكر الصديق شرق النيل" و6 ساحات بعواصم المدن الستة الأخرى.

وذلك لشرح خطبة العيد ليتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمون الخطبة، في إطار توجيهات وتكليفات القيادة السياسية لتمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمن مبادرة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الأوقاف والتعليم.

وكان المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قال فيها: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم،بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف،بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك،أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدًم والازدهار، داعيًا المولى "عزوجل" أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية، وناصرًا للحق، وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
0
x
13:30
5
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
0
x
16:00
0
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
3
x
18:30
1
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
2
x
18:00
1
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي