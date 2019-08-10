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اسرائيل تعتقل فلسطينيين تزعم ضلوعهما بمقتل جندي

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:15 م
اسرائيل تعتقل فلسطينيين تزعم ضلوعهما بمقتل جندي
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وكالات
 
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أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) أنه تم ليل الجمعة - السبت اعتقال فلسطينيين يشتبه بضلوعهما في مقتل جندي ‘سرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.



وقال الجهاز في بيان السبت "إثر عملية استخباراتية مكثفة لأجهزة الأمن، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية والجيش شخصين يشتبه بضلوعهما في قتل الجندي دفير سوريك في السابع من أغسطس (آب) 2019 قرب ميغدال عوز"، المستوطنة اليهودية الواقعة بين مدينتي بيت لحم والخليل، من دون أن يكشف هويتيهما.
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