ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ناعومي واتس تزين غلاف مجلة Shape بعدد سبتمبر

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:25 م
ناعومي واتس تزين غلاف مجلة Shape بعدد سبتمبر
Advertisements
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements

ظهرت النجمة الأسترالية الكبيرة ناعومي واتس على غلاف مجلة  Shape في عددها الجديد المقرر صدوره لشهر سبتمبر المقبل، وأجرت ناعومي جلسة تصوير للعدد.


ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية بعض من لقطات جلسة تصوير ناعومي للمجلة التي اختارت عنوان لهذا العدد  Women Run The World، بمعنى المرأة تحكم العالم.

 

يأتي ذلك بعد ظهور ناعومي واتس على غلاف مجلة PorterEdit  في عددها الصادر لشهر أغسطس الجاري، ما يلفت الأنظار لاهتمام مجلات المشاهير بالنجمة الأسترالية بعد بداية تصويرها لمشاهدها بالمسلسل الجديد المشتق من مسلسل صراع العروش.

ناعومي واتس تزين غلاف مجلة Shape بعدد سبتمبر
ناعومي واتس تزين غلاف مجلة Shape بعدد سبتمبر
ناعومي واتس تزين غلاف مجلة Shape بعدد سبتمبر
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
0
x
13:30
5
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
0
x
16:00
0
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
0
x
18:30
0
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي