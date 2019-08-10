ناعومي واتس تزين غلاف مجلة Shape بعدد سبتمبر

ظهرت النجمة الأسترالية الكبيرة ناعومي واتس على غلاف مجلة Shape في عددها الجديد المقرر صدوره لشهر سبتمبر المقبل، وأجرت ناعومي جلسة تصوير للعدد.





ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية بعض من لقطات جلسة تصوير ناعومي للمجلة التي اختارت عنوان لهذا العدد Women Run The World، بمعنى المرأة تحكم العالم.

يأتي ذلك بعد ظهور ناعومي واتس على غلاف مجلة PorterEdit في عددها الصادر لشهر أغسطس الجاري، ما يلفت الأنظار لاهتمام مجلات المشاهير بالنجمة الأسترالية بعد بداية تصويرها لمشاهدها بالمسلسل الجديد المشتق من مسلسل صراع العروش.