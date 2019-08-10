ضبط ٣ طن ونصف لحوم فاسدة قبل عيد الأضحى بالسويس

تمكنت مباحث التموين فى السويس من ضبط 3 طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالتعاون مع الطب البيطري فى منزل بمنطقة الألبان الجديدة بحي فيصل.





وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد أمر بشن حملات موسعة على محلات الجزارة والمطاعم لتأكد من صلاحية اللحوم قبل بيعها خلال عطلة عيد الاضحى المبارك.





تلقى اللواء عامر محمد عامر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، معلومات تفيد بقيام أشخاص بتخزين كميات كبيرة من اللحوم الغير صالحة فى منزل داخل دائرة حى فيصل لبيعها للمواطنين فى عيد الاضحى المبارك.





خرجت حملة أمنية اشرف عليها العميد ايمن عبد الحميد، رئيس ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، وقادها المقدم شريف امين رئيس مباحث التموين والمقدم احمد عبيد رئيس مباحث قسم شرطة فيصل الى منزل بمنطقة الالبان الجديدة.





وتبين من التفتيش وجود أكثر من 3 طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الادامى كان يستعد أصحاب المنزل الى بيعها الى محلات والمطاعم بمحافظة القاهرة.



