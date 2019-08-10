ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضبط ٣ طن ونصف لحوم فاسدة قبل عيد الأضحى بالسويس

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:25 م
ضبط ٣ طن ونصف لحوم فاسدة قبل عيد الأضحى بالسويس
Advertisements
طباعة
أبوبكر عبد المعز
 
Advertisements
تمكنت مباحث التموين فى السويس من ضبط 3 طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالتعاون مع الطب البيطري فى منزل بمنطقة الألبان الجديدة بحي فيصل.

وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد أمر بشن حملات موسعة على محلات الجزارة والمطاعم لتأكد من صلاحية اللحوم قبل بيعها خلال عطلة عيد الاضحى المبارك.

تلقى اللواء عامر محمد عامر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، معلومات تفيد بقيام أشخاص بتخزين كميات كبيرة من اللحوم الغير صالحة فى منزل داخل دائرة حى فيصل لبيعها للمواطنين فى عيد الاضحى المبارك.

خرجت حملة أمنية اشرف عليها العميد ايمن عبد الحميد، رئيس ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، وقادها المقدم شريف امين رئيس مباحث التموين والمقدم احمد عبيد رئيس مباحث قسم شرطة فيصل الى منزل بمنطقة الالبان الجديدة.

وتبين من التفتيش وجود أكثر من 3 طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الادامى كان يستعد أصحاب المنزل الى بيعها الى محلات والمطاعم بمحافظة القاهرة.

قامت الحملة بتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة فيصل والتحفظ على اللحوم واخطار النيابة العامة لتوالى التحقيقيات.
Advertisements
المزيد عن: محافظات عيد الأضحي المبارك السويس أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
0
x
13:30
5
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
0
x
16:00
0
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
0
x
18:30
0
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي