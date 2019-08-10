يلا شوت Trézéguet مشاهدة مباراة استون فيلا وتوتنهام بث مباشر yalla shoot كورة ستار ماتش استون فيلا اليوم بدون تقطيع GO L

مشاهدة مباراة توتنهام وأستون فيلا بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا ضيفًا ثقيلاً على نظيره توتنهام، ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.





وتنطلق المبارة بينهما في تمام السادسة والنصف مساء السبت بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 2 HD، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.





مشاهدة مباراة توتنهام وأستون فيلا حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ السبيرز المباراة بتشكيل مكون من:





في حراسة المرمي: هوجو لوريس

في الدفاع: فيرتونخين، ألديرفيريلد، داني روز، كايل ووكر

في الوسط: موسى سيسوكو، هاري وينكس، ندومبيلي

في الهجوم: لاميلا، هاري كين، لوكاس مورا.





يلا شوت مشاهدة مباراة توتنهام وأستون فيلا بث مباشر kora live، وتتجه أنظار الجماهير المصرية صوب المباراة لمشاهدة المباراة الرسمية الأولى للدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، رفقة أحمد المحمدي مع أستون فيلا.



