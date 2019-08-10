فادي خفاجة يكشف تفاصيل "خروف عيد" الذي تسبب في حبسه (تسجيل صوتي)

انفرد "الفجر الفني"، بتفاصيل القبض على الفنان فادي خفاجة، بتهمة إزعاجه لجيرانه، "بخروف العيد" الذى جاء به لمنزله من أجل الإضحية، عقب صلاة العيد، والذى تسبب فى القبض عليه صباح اليوم، بعد تحرير أحد جيرانه محضر ضده بتهمه الإزعاج.





فى هذا السياق روى "خفاجة"، لـ" الفجر الفني"، تفاصيل القبض عليه قائلاً: "كل عام بضحي بعجل، لكن قررت اضحي بخروف عشان الظروف المادية متعسرة قليلاً"، وتابع خفاجة أنهسافر لإحد المحافظات لشراء الخروف، بسعر أرخص، كأضحية للعيد، ووضعه فى منزله مايقرب من ثلاث ساعات ليتفاجئ بالشرطة تطالبه بالتوجه للقسم لتقديم بلاغ فيه، لافتًا إلى أنه وصل لى القاهرة فجر اليوم، وتفاجئ بقوات من قسم الشرطة، تبلغه بتحرير محضر ضده لانه تسبب في ازعاج جيرانه بوجود "خروف وكلب لولو"، مضيف أنه استقبل الخبر بالضحك الهستيري، فضلا عن اندهاش ظباط الشرطة التي اكدت على ان هذا المحضر هو الاغرب من نوعه.