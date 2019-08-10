بالورود وبديل أكياس البلاستيك.. الغردقة ترحب بزوارها في عيد الأضحى (صور)

استمرت محافظة البحر الأحمر بالترحيب بالزائرين بالورود واهدائهم شنط للاستخدام بدلا عن الاكياس البلاستيك، والتي لاقت الفرحة والبهجة من الزائرين لما تقوم به هذه المدينة السياحية.





ورصدت عدسة الفجر؛ عملية توزيع الورود والشنط البديلة على زوار المدينة الساحلية بالكمين الشمالى والكمين الجنوبي لمدينة الغردقة.





ومن جانبه وجه اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الشكر للشباب المشاركين في هذه المبادرة، من مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية قرار حظر الأكياس البلاستيكية، نظرًا للأضرار التي تسببها على البيئة البحرية بالمحافظة.



