جربي تحضير تتبيلة اللحم الضأن المشوي بهذه الطريقة
السبت 10/أغسطس/2019 - 04:40 م
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نقدم لكِ سر خلطة تتبيلة لحم الضأن المشوي، والتي تجعله يحتفظ بقوامه، مع إضافة طعما مميزا له، كأشهر محال الكباب.
المكونات
ملح
فلفل أسود
بهارات مشكلة أو السبع بهارات
كركم وقرفة وجوزة الطيب مطحونة وجنزبيل مطحون وهيل أو حبهان مطحون وقرنفل مطحون
كاري (اختياري)
بودرة بصل
بودرة ثوم
(ربع ملعقة من كل نوع تكفي)
يتم وضعه في الفرن، بإضافة الزبادي أو اللبن الرايب وملعقة كاتشب.
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