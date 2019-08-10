"الابتعاد عن الأماكن المزدحمة".. 10 نصائح لتجنب التحرش في العيد

يستعد المصريون للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بعد ساعات قليلة، ويستقبل المواطنون عطلة العيد، بالتنزه في الحدائق والمنتزهات، إلا أن تلك المناسبة لا تخلو من المتحرشين الذين يعكرون صفو الاحتفال، وخاصة في أوساط المراهقين.

وحرص المشرع المصري فى قانون العقوبات على الحفاظ على الأداب العامة، ومواجهة كل الأعمال التى تتنافي مع العادات والتقاليد، وحماية حرية الأشخاص دون المساس بحقوق الأخرين، لذلك أغلق الباب فى وجهة كل من يحاول التعدى على حقوق غيره، وسعى لإذاء من حولة سواء بالقول أو الإشارة أو حتى بالفعل، بعقوبات رادعه وهو ما ظهر فى عقوبة المتحرش في القانون.

وهنا تقدم " الفجر " أهم النصائح لتجنب التحرش خلال أيام عيد الأضحى المبارك وعقوبة ذلك، وذلك من خلال السطور القادمة.

1-عدم سير الفتاة بمفردها خاصة بالأماكن الخالية والمظلمة.

2- تجنب الأماكن المزدحمة والمكتظة بالشباب بقدر الإمكان.

3- على الفتاة إذا ما استقلت سيارة تاكسي بمفردها الجلوس بالمقعد الخلفي.

4- على كل فتاة تعرضت للتحرش اللجوء فورًا إلى رجال الشرطة لتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

5- على الفتاة التعامل بكل قوة مع المتحرش وعدم الشعور بأنها مخلوق ضعيف.

6- إذا ما تعرضت الفتاة لمحاولة التحرش اللجوء والاستنجاد بالمواطنين بالشارع لضبط المتحرش.

7- أماكن قد تكون مزدحمة حاولي أن تتجنبيها منها "كورنيش النيل وكوبري قصر النيل وكوبري أكتوبر وميدان التحرير، وكوبري قصر النيل وكوبري أكتوبر وميدان التحرير)، يستغل بعض الشباب كورنيش النيل في الأعياد للتحرش بالفتيات، حيث يعتبرها المتحرش فريسة له طالما اختارت أن تأتي لهذا المكان بإرادتها في أيام العيد".

8- وتأتى منطقة وسط العاصمة وسط البلد تتوفر بها العديد من عوامل جذب الكثير من الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية المختلفة في أيام العيد، وهذا كفيل في ارتفاع نسب التحرش في تلك المنطقة؛ وحديقة الأزهر

من الأماكن التي تشهد سنويًا في الاعياد والمناسبات حالات تحرش على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الشرطة النسائية، وقوات مكافحة التحرش.

9- بينما تأتي السينمات والتحرش في السينمات أثناء أيام العيد من المشاهد المتكررة كل عام، لذلك حاولي أن تجنبي الذهاب للسينمات في تلك الأيام.

10- كما أنه للإبلاغ عن التحرش وتتلقى الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، شكاوى التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة عن طريق أرقام الهواتف المحمولة "0112697722، 0112677333، 0112697744" والشكاوى المكتوبة على فاكس "27927189".

العقوبة الحالية

تنص المادة 306 مكرر (أ) تنص على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

في حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما تنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.