رئيس الوزراء يهنئ الصحفيين والإعلاميين بمناسبة عيد الأضحى
السبت 10/أغسطس/2019 - 04:36 م
يحي حلمي
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قدم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للإعلاميين والصحفيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال رئيس الوزراء في تهنئته: السادة الكتاب الصحفيون والإعلاميون
تحية طيبة وبعد،،،
يسرنى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفى هذه الأيام المباركة، أن أبعث إليكم بأسمى التهانى، متمنيا أن يعيد الله هذه الأيام على مصرنا الحبيبة وشعبها بالخير واليمن والبركات.
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور/ مصطفى مدبولى
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