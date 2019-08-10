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دراسة تحذر من الإفراط في تناول الملح

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:29 م
دراسة تحذر من الإفراط في تناول الملح
الافراط في الملح - تعبيرية
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أكدت دراسة طبية حديثة، أن الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخات المعوية، يتناولون الملح بكميات كبيرة، لذا حذرت من الإفراط في تناول الملح، وفقا لموقع “timesofindia”.

وأكد عددا من العلماء في جامعة واشنطن، أن تناول الملح يزيد من الانتفاخات المعوية، وأن حمية “داش صوديوم” والتي تحتوي على الكثير من الألياف وينخفض فيها نسبة الدهون والفواكة والخضراوات والمكسرات، تساعد أيضًا على الانتفاخ مقارنة بنظام الحمية منخفضة الألياف.

وأكد الموقع أن الانتفاخ هو مشكلة من مشاكل الجهاز الهضمي، وتتفاقم للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية بها الكثير من الألياف والملح.

وأوضح العلماء، أن الصوديوم كان عاملا في الانتفاخ، فالاستهلاك المرتفع له بهذه الحمية زاد من خطر الانتفاخ بنحو 27%، مقارنة مع الأنظمة الغذائية منخفضة الصوديوم.
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