نفاذ تذاكر مباراة الهلال والأهلي خلال 24 ساعة فقط

قالت تقارير صحفية سعودية، بأن كل تذاكر مباراة الهلال والأهلي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا قد نفذت بشكل كامل، وذلك قبل نحو 4 أيام من موعد المواجهة المنتظرة بين الفريقين على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، مؤكدة بأن تذاكر الدرجة الموحدة للأفراد والعائلات قد نفذت بعد نحو 24 ساعة فقط من طرحها عبر موقع بيع التذاكر في المملكة العربية السعودية.

ويذكر بأن نادي الهلال قد فاز في المباراة الأولى على حساب نادي أهلي جدة على أرضية ملعب الأخير بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، وهو الأمر الذي جعل الزعيم يقترب أكثر وأكثر من بلوغ دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا.





وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أكد بأن المتأهل من مباراة الهلال والأهلي سيلعب في دور ربع النهائي مع المتأهل من مباراة الاتحاد وذوب آهان الإيراني.