ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نفاذ تذاكر مباراة الهلال والأهلي خلال 24 ساعة فقط

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:53 م
نفاذ تذاكر مباراة الهلال والأهلي خلال 24 ساعة فقط
الهلال والأهلي
Advertisements
طباعة
محمد علي
 
Advertisements

قالت تقارير صحفية سعودية، بأن كل تذاكر مباراة الهلال والأهلي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا قد نفذت بشكل كامل، وذلك قبل نحو 4 أيام من موعد المواجهة المنتظرة بين الفريقين على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، مؤكدة بأن تذاكر الدرجة الموحدة للأفراد والعائلات قد نفذت بعد نحو 24 ساعة فقط من طرحها عبر موقع بيع التذاكر في المملكة العربية السعودية.


ويذكر بأن نادي الهلال قد فاز في المباراة الأولى على حساب نادي أهلي جدة على أرضية ملعب الأخير بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، وهو الأمر الذي جعل الزعيم يقترب أكثر وأكثر من بلوغ دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا.


وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أكد بأن المتأهل من مباراة الهلال والأهلي سيلعب في دور ربع النهائي مع المتأهل من مباراة الاتحاد وذوب آهان الإيراني.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
0
x
13:30
5
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
18:30
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي