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رئيس بعثة حج التضامن: وجبات ساخنة للحجاج

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:48 م
رئيس بعثة حج التضامن: وجبات ساخنة للحجاج
أيمن عبد الموجود - أرشيفية
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آيات عامر
 
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قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى إن كل حاج خصص له sofa bed، داخل المخيمات وتم تسليم كل حاج شنطة باك بها وسادة وكوفرتة وكرتونة بها مواد غذائية جافة إضافة إلى توفير وجبة ساخنة، كما تم تخصيص غرف للإجهاد الحراري، فضلا عن وجود استراحات ضخمة بها أعداد كبيرة من المقاعد، ووجود أعداد كبيرة من الثلاجات تحتوى على عصائر ومياه معدنية لتقديمها للحجاج على مدار اليوم بالمجان، ووجود مشروبات ساخنة بكافة أنواعها.

وأكد علي أنه تم التعاقد على دورات مياه إضافية وأماكن للوضوء ويوجد بالمخيمات طرقات واسعة للتحرك فيها، هذا العام.

ويأتى ذلك فى إطار التيسير على ضيوف الرحمن، كما تم دعم الخيم واللافتات الإرشادية لتسهيل وصول الحجيج إلى خيامهم، مؤكدا على توجيه المشرفين نحو التواجد باستمرار مع الحجيج بالمخيم وأثناء تأدية المناسك.

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