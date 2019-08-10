"المالية" تطلق موقع وخط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين بخصوص الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية
ناشدت الوزارة
المواطنين، إبداء شكاواهم ومقترحاتهم عبر النافذة الإلكترونية الجديدة بموقعها على
شبكة الإنترنت: «https://collection-complains.azurewebsites.net/complaints»، إضافة إلى البريد الإلكتروني:«[email protected]»، والخط التليفونى برقم: «٠٢٣٥٣١٨٩٠٠»، خاصة أنها تتعامل بجدية مع
كل الشكاوى والمقترحات التي تتلقاها عبر آليات التواصل المباشر مع المواطن.
شددت على أن فرق
«الدعم الفنى» جاهزة للتدخل الفورى وإصلاح أى أعطال وإزالة أى عقبات قد تُواجه
الوحدات المحاسبية والموازنية بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية،
والهيئات العامة الخدمية، عند تطبيق منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا.
ذكر بيان لوزارة
المالية اليوم السبت، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو ٢٥٪
من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛
بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية
الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور:
«التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو
الدخل القومى، والحد من التضخم.
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