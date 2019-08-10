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مقتل 13 شخصًا في الإعصار جنوب شنجهاي

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:23 ص
مقتل 13 شخصًا في الإعصار جنوب شنجهاي
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ترجمة منار طارق
 
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لقى ما لا يقل عن 13 شخصا مصرعهم اليوم السبت بعد أن وقع إعصار ليكيما على الساحل جنوب شنغهاي، مما تسبب في هدم المنازل والأشجار، حسبما ذكر التلفزيون الحكومي الصيني.

وذكر التقرير أنه فقد 16 شخصا آخرين بعد أن ضرب اعصار ليكيما الأرض في الساعة 1:45 من صباح اليوم السبت في مقاطعة تشجيانغ. وقال إنه انهار أكثر من 200 منزل وتضرر 3200 اخرين.

كما قالت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) انه تم اجلاء أكثر من مليون شخص قبل هبوب العاصفة. وشمل ذلك 253000 في شنغهاي.

وأفاد التلفزيون الحكومي انه تم الغاء 2100 رحلة وبعض خدمات القطارات. كما أغلقت السلطات في شنغهاي القطار فائق السرعة إلى مطار بودونغ الدولي.
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