مواعيد صلاة عيد الأضحى في السويس والإسماعيلية وبني سويف والمنيا
السبت 10/أغسطس/2019 - 10:17 ص
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ننشر لكم في السطور التالية مواقيت صلاة عيد الأضحى في السويس والإسماعيلية وبني سويف والمنيا، وفقا لما قالته البحوث الفلكية:
محافظة السويس: 5.40
محافظة الإسماعيلية: 5.40
محافظة بني سويف: 5.47
محافظة المنيا 5.50 دقيقة
ويحل اليوم السبت وقفة عرفات حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات لتأدية مناسك فريضة الحج هذا العام، ويرددون "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك".
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