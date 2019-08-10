مواعيد صلاة عيد الأضحى في السويس والإسماعيلية وبني سويف والمنيا

ننشر لكم في السطور التالية مواقيت صلاة عيد الأضحى في السويس والإسماعيلية وبني سويف والمنيا، وفقا لما قالته البحوث الفلكية:





محافظة السويس: 5.40

محافظة الإسماعيلية: 5.40

محافظة بني سويف: 5.47

محافظة المنيا 5.50 دقيقة



