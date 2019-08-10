"المالية" توجه تحذير أخير للجهات الادارية التي لم تستخدم ماكينات التحصيل الإلكتروني.. وتطالب برد الزائد منها
أكدت وزارة المالية،
أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى المجتمع الرقمى وتحقيق أهداف الشمول
المالى، وقد نجحت منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية فى تيسير حصول
المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، من خلال كروت المرتبات أو كروت
الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت
«أون لاين»، وذلك منذ انطلاقها فى أول مايو الماضى، وتم التغلب على العديد من
التحديات بالتعاون مع الجهات المعنية وعبر التواصل المباشر مع المواطن.
أضافت الوزارة، في
بيان لها اليوم، أنه تم توزيع ماكينات التحصيل الإلكترونى بكل الجهات الإدارية
بمختلف المحافظات على ضوء عدد المحصلين، لافتة إلى أن المتابعة اللحظية لحالة
تشغيل هذه الماكينات كشفت أن بعضها مازال غير مستخدم.. وشددت الوزارة، فى كتاب
دورى جديد، على ضرورة تشغيل ماكينات التحصيل الإلكترونى بالجهات الإدارية وسرعة رد
الماكينات «الزائدة» عن حاجتها إلى الهيئة الموازنية التى تتولى مخاطبة وحدة الدفع
والتحصيل الإلكترونى بالوزارة لسحب هذه الماكينات حفاظًا على المال العام، وضمانًا
لإحكام الرقابة على استثمارات الدولة.
أكدت أنه فى حالة عدم
تشغيل ماكينات التحصيل الإلكترونى وعدم الالتزام بردها للوزارة سوف يتعرض
المسئولون بالجهات الإدارية للمساءلة القانونية.
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