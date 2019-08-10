المنتج سيف عريبي يعلن تعاقده مع المطرب عماد كمال

تعاقد المنتج والموسيقي سيف عريبي مع الفنان عماد كمال، علي إنتاج عمل فني جديد قريبًا، وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا، وقد أعلن عن ذلك عبر صفحته الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي مع نشر صورتهم سويًا.

الجدير بالذكر أن المطرب عماد كمال هو الصوت الأصلي لكافة الأغنيات التي قدمها الفنان أكرم حسني وكذلك أحمد فهمي في برنامج أبو حفيظة ومسلسل الواد سيد الشحات وريح المدام، كما اشتهر بأغنية "بسبوسة" من مسلسل الوصية والتي غناها مع المطربة بسنت النبراوي.