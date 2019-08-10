ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المنتج سيف عريبي يعلن تعاقده مع المطرب عماد كمال

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:16 ص
المنتج سيف عريبي يعلن تعاقده مع المطرب عماد كمال
سيف عريبي وعماد كمال
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

تعاقد المنتج والموسيقي سيف عريبي مع الفنان عماد كمال، علي إنتاج عمل فني جديد قريبًا، وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا، وقد أعلن عن ذلك عبر صفحته الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي مع نشر صورتهم سويًا.

 

الجدير بالذكر أن المطرب عماد كمال هو الصوت الأصلي لكافة الأغنيات التي قدمها الفنان أكرم حسني وكذلك أحمد فهمي في برنامج أبو حفيظة ومسلسل الواد سيد الشحات وريح المدام، كما اشتهر بأغنية "بسبوسة" من مسلسل الوصية والتي غناها مع المطربة بسنت النبراوي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
18:30
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي