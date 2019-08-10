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حسين الجسمي يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة احتفالا بعيد الاضحى

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:58 ص
حسين الجسمي يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة احتفالا بعيد الاضحى
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طرح المطرب الإماراتى حسين الجسمي عبر حسابه الرسمى بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، برومو أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان "مهم جدا.

وعرض الجسيمي جزءًا صغيرًا من الأغنية لتشويق الجمهور لها وذلك قبل إطلاقها رسميا عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب".
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قريباً .. #مهم_جدا

A post shared by Hussain AlJassmi (@7sainaljassmi) on

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