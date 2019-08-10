نجوى كرم تتخطى الفن وتتحدث عن السياسة!
السبت 10/أغسطس/2019 - 02:00 ص
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علقت المطربة اللبنانية نجوى كرم، أول أمس الخميس على الوضع السياسي والاقتصادي السائد في لبنان.
وغردت المطربة عبر حسابها في "تويتر"، قائلة إن "السياسة الناجحة من اقتصاد ناجح، والبلد الذي يتمتع باكتفاء ذاتي هو بلد يخطط لمستقبل ناجح"، وأرفقت التغريدة بـ "هاشتاغ" نهار الصناعة الوطنية".
وتعتبر شمس الأغنية اللبنانية، نجوى كرم، من أكثر الفنانات اللواتي يتفاعلن مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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