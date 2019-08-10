نجوى كرم تتخطى الفن وتتحدث عن السياسة!

علقت المطربة اللبنانية نجوى كرم، أول أمس الخميس على الوضع السياسي والاقتصادي السائد في لبنان.





وغردت المطربة عبر حسابها في "تويتر"، قائلة إن "السياسة الناجحة من اقتصاد ناجح، والبلد الذي يتمتع باكتفاء ذاتي هو بلد يخطط لمستقبل ناجح"، وأرفقت التغريدة بـ "هاشتاغ" نهار الصناعة الوطنية".