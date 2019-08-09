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حكومة هونج كونج تحذر من أزمة اقتصادية خطيرة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:44 م
حكومة هونج كونج تحذر من أزمة اقتصادية خطيرة
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وكالات
 
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استبعدت رئيسة السلطة التنفييذية في هونغ كونغ، كاري لام، اليوم الجمعة، تقديم أي تنازل للمتظاهرين الداعمين للديمقراطية.

وصرحت كاري لام خلال مؤتمر صحفي مفاجئ بعد شهرين تماما على انطلاق الاحتجاجات قائلة: "بما يخص الحل السياسي.. لا أعتقد أنه يتوجب علينا تقديم تنازلات بهدف إسكات المتظاهرين مرتكبي أعمال العنف".

وحذرت كاري لام عقب اجتماع مع رجال الأعمال، من أزمة اقتصادية خطيرة بفعل الحركة الاحتجاجية التي وصلت إلى مطار هذه المدينة الضخمة، حيث قالت إن الأثر الاقتصادي يمكن أن يكون أسوأ من أثر فيروس "سارس" (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) عام 2003.

وأضافت أن "الانتعاش الاقتصادي سيستغرق وقتا طويلا"، مؤكدة بذلك مخاوف عامة، بالأخص لدى القطاع السياحي.

وأصدرت عدة دول تحذيرا لرعاياها المتوجهين إلى هونغ كونغ، وخصوصا الولايات المتحدة التي حثت مواطنيها هذا الأسبوع على "توخي مزيد من الحذر".

وتشهد هونغ كونغ جنوب الصين أكبر أزمة سياسية منذ 1997 تاريخ انتهاء الوجود البريطاني فيها، من خلال تظاهرات وتحركات شبه يومية غالبا ما تتحول إلى صدامات بين ناشطين متطرفين وقوى الأمن. ويتوقع خروج تظاهرات إضافية السبت والأحد.


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