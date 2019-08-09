تعرف على المواصفات السليمة للأضحية (أنفوجراف)

ننشر شروط الأضحية السليمة تتمثل في الآتي:





١- التأكد من عمر الحيوان لأن الزيادة في العمر تؤدى إلى فقد النعومة والطراوة في اللحم خاصة في الذكور، ولا يجب أن يزيد عمر الخروف عن عامين حتى لا يكون محملا بالألياف، وتقل به كمية اللحم.





2- يجب ان يكون العمر الملائم لذبح ذكور الأغنام : من 1 - 2 سنة ، وأفضلها عند عمر 12 شهرا، أما العمر الملائم من البقر ما أتم سنتين ويجوز التضحية بالعجول المعلوفة وهى دون السنتين إذا كان وزنها يساوى وزن عجل رعوي أتم سنتين.





3- فحص عيون الأضحية، فالأضحية السليمة تكون عيناها لامعتين براقتين تخلوان من الدموع والإفرازات وملتحمة العين ذات لون وردي خال من الاحمرار او الصفار.





4- فحص فم الأضحية للتأكد من عمرها ولا يجب اختيار الأضحية المصابة برشح في الأنف ، أو إفرازات من الفم ويجب أن تكون الأضحية مقبلة على تناول الطعام، وهذا ما يؤكد سلامتها.





5- الأضحية يجب أن يكون جلدها أو صوفها لامعا لا يخرج عند جذبه باليد بسهولة، وخاليا من الطفيليات، كما يجب أن يكون الجلد سليما خاليا من الجرب والجروح والشقوق والدمامل.





6- منطقة الرقبة والصدر، يجب أن تكونا ممتلئتين باللحم، وعظام الظهر يجب ألا تكون بارزة وظاهرة ومحسوسة عند لمسها باليد، والقوائم يجب أن تكون ممتلئة وليست نحيلة وغير ذلك يكون دليلا على الهزاله.





7- الضغط علي جانبي البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه، والامتلاء غير الطبيعي يكون غشا بالملح حيث يلجأ بعض مربي الماشية الى إطعام الحيوانات كميات كبيرة من الملح مما يدفع الحيوان لشرب كثير من الماء فيبدو ممتلئ الكرش.





8- يفضل اختيار الحيوان نشيط الحركة وتجنب الخامل «مطأطئ الرأس» أو الراقد.





9- الابتعاد عن الشوادر العشوائية أو شراء خروف العيد من الباعة الجائلين حيث يكون مصدر تغذية الخروف قبل حلول العيد هو القمامة.



