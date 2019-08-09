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جماهير ليفربول تتلقى صدمة مدوية قبل لقاء تشيلسي

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:42 م
جماهير ليفربول تتلقى صدمة مدوية قبل لقاء تشيلسي
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علاء خليف
 
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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي غياب البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمي الفريق، عن مباراة الريدز ضد تشيلسي في لقاء السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل.


وتعرض "أليسون" للإصابة خلال مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم الجمعة في إفتتاح الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-1.


وقال "كلوب" في تصريحات عقب المباراة: " أليسون شعر وكأن شيئا أصابه من الخلف ، هي إصابة في الكاحل ولكنه لن يكون جاهزًا لمباراة السوبر ، أستطيع تأكيد ذلك".


ويواجه ليفربول نظيره تشيلسي يوم الأربعاء المقبل علي أرضية ملعب "فودافون آرينا" بتركيا في لقاء السوبر الأوروبي.

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