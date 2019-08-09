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جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:38 م
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز
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تصوير: عبدالحافظ حمدي
 
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أشعلت النجمة العالمية جينفر لوبيز، أحد شواطء الساحل الشمالي بحفلها الغنائي الضخم الأول لها في مصر، بحضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير منهم أحمد حلمي ومنى زكي ومصطفى وحسين فهمي.

ورصدت عدسة "الفجر الفني" اللقطات الأولى من الحفل، والتي طلت فيها "لوبيز" بصحبة فريقها وقدمت عدد من الاستعراضات الراقصة.
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
جينفر لوبيز تشعل الساحل الشمالي بحضور المشاهير (صور)
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