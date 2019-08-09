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الاحتلال الإسرائيلي يهدد باقتحام الأقصى في العيد

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:38 م
الاحتلال الإسرائيلي يهدد باقتحام الأقصى في العيد
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وكالات
 
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هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، باقتحام المسجد الأٌقصى في صباح عيد الأضحى أثناء صلاة العيد في الساعة 6 ونص صباحًا.

وفي هذا الصدد أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، عن تأخير صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك للساعة 7:30 بدلًا من الساعة 6:30.

ودعا المفتي حسين، إلى شد الرحال للمسجد أول أيام عيد الأضحى، محذرًا من تهديدات المستوطنين باقتحامه.

وشدد على أن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم، وأنه لا يخضع للمفاوضات أو المساومات.

وعلى الرغم من التهديدات دعت الهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء في القدس، في بيان مشترك، جميع أئمة مساجد القدس إلى إغلاق المساجد وإقامة صلاة العيد في المسجد الأقصى فقط.

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