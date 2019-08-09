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اللقطات الأولى من حفل جينيفرلوبيز بالساحل (صور)

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:38 م
اللقطات الأولى من حفل جينيفرلوبيز بالساحل (صور)
حفل جينيفرلوبيز
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شيماء عطية
 
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 انطلقت منذ قليل فاعليلت الحفل الأول للفنانة العالمية جينفر لوبيز في الساحل الشمالي.

ورصدت عدسة "الفجر الفني" اللقطات الأولى من الحفل، والتي طلت فيها "لوبيز" بصحبة فريقها وقدمت عدد من الاستعراضات الراقصة.
اللقطات الأولى من حفل جينيفرلوبيز بالساحل (صور)
اللقطات الأولى من حفل جينيفرلوبيز بالساحل (صور)
اللقطات الأولى من حفل جينيفرلوبيز بالساحل (صور)
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