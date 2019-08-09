سيف عريبي يفجر مفاجأة وتفاصيل الخلافات مع محمد محسن.. تعرف علي التفاصيل!

أصدر المنتج سيف عريبي، منذ قليل بيانا صحفيا يكشف عن أسباب الخلاف وتفاصيل خلافاته مع الفنان محمد محسن مشيرا لعدم تقديره للشركة.





وقال سيف، خلال البيان الصحفي: "ليس من عادتنا أبداً كشركة أن نستخدم السوشيال ميديا كساحة لفض نزاع معين ولكننا هذه المرة نضطر آسفين أن نفعل ذلك بعد نفاذ كل السبل لحل هذا النزاع بشكل ودي، وارتبط الفنان محمد محسن مع شركتنا بعقد تتولى الشركة على أثره إنتاج البومين وتسويقهما بالشكل المطلوب وهذا ما حصل فعلا من جهتنا وهو كفنان بالمقابل عليه التزامات مادية مرتبطة بعقد قانوني بيننا".





وأضاف قائلا: "ولكنه منذ بداية عملنا لم نستلم منه اي حق من حقوقنا ولقد صبرنا عليه بحكم العلاقة لاكثر من سنتين وحان الوقت لكي ننقل هذه الوقائع من عدم الالتزام واكل الحق البين لنا، وهذا بيان منا باننا سنسلك الحل القانوني ونعلم جميع من يتعامل مع الفنان محمد محسن انه سيقع تحت طائلة القانون والمسائلة.. والله ولي التوفيق".



