"الإفتاء" توضح حكم صيام يوم عرفة "منفردًا"
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:20 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
نشرت صفحة دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، حكم صيام يوم السبت منفردًا، والذي يوافق يوم عرفة.
وأوضحت "الإفتاء"، أنه يجوز إفراد صوم يوم السبت إذا كان هناك سبب، كأن وافق عادة له، كمن يصوم يوما ويفطر يوما، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، وغير ذلك من صوم النافلة، فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.
وأضافت "الإفتاء" عبر صفحتها الرسمية، أنه لا مانع شرعًا من إفراد يوم السبت بالصوم فيه إذا وافق يوم عرفة.
وأوضحت "الإفتاء"، أنه يجوز إفراد صوم يوم السبت إذا كان هناك سبب، كأن وافق عادة له، كمن يصوم يوما ويفطر يوما، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، وغير ذلك من صوم النافلة، فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.
وأضافت "الإفتاء" عبر صفحتها الرسمية، أنه لا مانع شرعًا من إفراد يوم السبت بالصوم فيه إذا وافق يوم عرفة.
نشرت صفحة دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، حكم صيام يوم السبت منفردًا، والذي يوافق يوم عرفة.
وأوضحت "الإفتاء"، أنه يجوز إفراد صوم يوم السبت إذا كان هناك سبب، كأن وافق عادة له، كمن يصوم يوما ويفطر يوما، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، وغير ذلك من صوم النافلة، فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.
وأضافت "الإفتاء" عبر صفحتها الرسمية، أنه لا مانع شرعًا من إفراد يوم السبت بالصوم فيه إذا وافق يوم عرفة.
وأوضحت "الإفتاء"، أنه يجوز إفراد صوم يوم السبت إذا كان هناك سبب، كأن وافق عادة له، كمن يصوم يوما ويفطر يوما، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، وغير ذلك من صوم النافلة، فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.
وأضافت "الإفتاء" عبر صفحتها الرسمية، أنه لا مانع شرعًا من إفراد يوم السبت بالصوم فيه إذا وافق يوم عرفة.
Advertisements
المزيد عن: يوم عرفة وقفة عرفة صيام عرفة حكم صيام يوم عرفة
- حكم صيام يوم النصف من شعبان منفردا إذا وافق يوم الجمعة
- هل يجوز الجمع بين صيام القضاء وصيام الست من شوال؟
- "هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟.. "الإفتاء" تجيب
- 7 معلومات لا تعرفها عن فضل يوم عاشوراء
- "الإفتاء" تحسم الجدل حول صيام يوم عرفة منفردا إذا وافق السبت
- سعيد عامر: يجوز إفراد السبت بالصيام إذا وافق يوم عرفة (فيديو)
- رأي الإفتاء حول صيام يوم عرفة منفردا
- "كفارة عام".. كل ما تود معرفته عن صيام عرفة