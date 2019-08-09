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"الإفتاء" توضح حكم صيام يوم عرفة "منفردًا"

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:20 م
الإفتاء توضح حكم صيام يوم عرفة منفردًا
أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
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نشرت صفحة دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، حكم صيام يوم السبت منفردًا، والذي يوافق يوم عرفة.

وأوضحت "الإفتاء"، أنه يجوز إفراد صوم يوم السبت إذا كان هناك سبب، كأن وافق عادة له، كمن يصوم يوما ويفطر يوما، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، وغير ذلك من صوم النافلة، فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.

وأضافت "الإفتاء" عبر صفحتها الرسمية، أنه لا مانع شرعًا من إفراد يوم السبت بالصوم فيه إذا وافق يوم عرفة.
نشرت صفحة دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، حكم صيام يوم السبت منفردًا، والذي يوافق يوم عرفة.

وأوضحت "الإفتاء"، أنه يجوز إفراد صوم يوم السبت إذا كان هناك سبب، كأن وافق عادة له، كمن يصوم يوما ويفطر يوما، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، وغير ذلك من صوم النافلة، فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.

وأضافت "الإفتاء" عبر صفحتها الرسمية، أنه لا مانع شرعًا من إفراد يوم السبت بالصوم فيه إذا وافق يوم عرفة.
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