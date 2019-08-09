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3.7 % ارتفاع في أسعار النفط عند تسوية التعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:04 م
3.7 % ارتفاع في أسعار النفط عند تسوية التعاملات اليوم الجمعة
أسعار النفط
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وكالات
 
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صعدت أسعار النفط بنحو 3.7 % عند تسوية التعاملات اليوم الجمعة، بعد أن كشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار 6 منصات إلى 764 منصة للأسبوع السادس على التوالي.

ويأتي ارتفاع أسعار الخام على الرغم من تخفيض وكالة الطاقة الدولية لتوقعات نمو الطلب على النفط في العامين الحالي والمقبل.

ولكن تقارير صحفية أفادت في الأسبوع الجاري أن السعودية دخلت في محادثات مع منتجين آخرين لاتخاذ إجراء لوقف انخفاض أسعار النفط.

كما أن بيانات اقتصادية في الصين ساهمت أمس في دعم الأسعار، وذلك بعد أن كشفت عن زيادة وارداتها من النفط في الشهر الماضي إلى 41.04 مليون طن، مقابل مستوى 39.5 مليون طن في الشهر السابق له.

وعند تسوية الجلسة، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنحو 3.7 بالمائة عند 54.50 دولار للبرميل.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، سجل الخام الأمريكي خسائر أسبوعية بنحو 2.1 بالمائة مع مخاوف الطلب.

وبحلول الساعة 6:43 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 2.1 بالمائة مُسجلاً 58.85 دولار للبرميل.
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