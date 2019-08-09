صرف قيمة شهادات استثمار قناة السويس الجديدة 4 سبتمبر المقبل

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بصرف قيمة شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، في 4 سبتمبر المقبل.





وقال مميش، إنه حان رد الفضل للشعب المصري العظيم وإعادة أمواله من الأرباح، شاكرين لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الضخم بحفر القناة الثانية وعلى موقفهم البطولي بتمويل القناة بقيمة 64 مليار جنيه، ومشروعات التنمية من أجل بناء المستقبل.





ولفت إلى أن القناة الجديدة أسهمت في التعامل مع تنامي حركة التجارة العالمية وزيادة أبعاد وحمولات السفن العابرة، خصوصا سفن الحاويات وزيادة القدرة التنافسية للقناة ورفع تصنيفها بزيادة طول الأجزاء المزدوجة، بما انعكس إيجابيا على خفض زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، وتقليل زمن الانتظار بالمجرى الملاحي وبالتالي خفض تكلفة الرحلة للسفن العابرة، ورفع معدلات الأمان الملاحي بوجود قناة بديلة في حالة الطوارئ، وهو ما ثبتت جدواه خلال الأعوام الأربع الماضية.





وأوضح مميش أنه جرى القضاء على المنافسة من أي قناة بديلة أو مشروع ملاحي آخر، حيث تعد قناة السويس هي الاختيار الرئيسي لحركة التجارة العالمية، وبالتالي خطوة رئيسية لتحقيق مشروع مصر القومي للتنمية بمتطقة القناة، وزيادة العائدات من العملة الصعبة بما يخدم الاقتصاد المصري.