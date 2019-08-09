دول الأزمات X أسبوع.. الأمم المتحدة تحقق في اختطاف عضو البرلمان الليبي.. وسقوط 13 قتيلا من "الحوثيين" في اليمن

شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول التي تشهد أزمات، لاسيما سوريا وليبيا واليمن وفلسطين.

بالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت بالدول التي تشهد أزمات، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.

القوات الحكومية تنتزع مناطق من المعارضة شمال غرب سوريا

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الحكومة انتزعت أراضي من مقاتلي المعارضة في شمال غرب البلاد اليوم الخميس، لتعزز بذلك تقدماً حققته منذ أعلن الجيش هذا الأسبوع انتهاء وقف وجيز لإطلاق النار.

عودة البحارة الروسيين إلى وطنهم بعد 3 سنوات من الاحتجاز في ليبيا

قال سيرغي فيشوف، منسق الفرع الروسي للاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) اليوم السبت، إن البحارة الروس عادوا إلى بلادهم بعد ثلاث سنوات كانوا رهن الاحتجاز في ليبيا.

انتصارات الجيش الليبي تمزق صفوف تحالف الوفاق والإخوان

من الواضح أن المخططات الخبيثة لقطر لتصعيد جماعة الإخوان في ليبيا بات على مشارف الإنهيار، نظرًا للخلافات التي بدأت تظهر في صفوف أذرع الجماعة الإرهابية.

نجاح قوات الجيش الوطني الليبي في تحقيق انتصارات في طرابلس، أظهر مدى الشقاق والخلافات بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج من جانب، والإخوان من جانبٍ آخر، خاصة بعد رفض وزير الداخلية فتحي باشاغا الاعتراف بالهزيمة واعتراضه على مساعي السراج لوقف الاشتباكات مع قوات حفتر.

قوات الاحتلال تعثر على جثة مجند إسرائيلي عليها آثار طعن في فلسطين

أعلن الجيش الإسرائيلي، العثور على جثة مجند إسرائيلي عليها آثار طعن في منطقة غوش عتصيون في الضفة الغربية بفلسطين- بحسب ما أفاد موقع سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

الأمم المتحدة تدعو إلى التحقيق في اختطاف عضو البرلمان الليبي

دعت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا (UNSMIL) لبيوم الأربعاء السلطات الليبية للتحقيق في اختطاف أحد أعضاء مجلس النواب المتمركز في شرق البلاد الشهر الماضي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا: "إن بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا تشعر بقلق عميق إزاء الاختفاء القسري المستمر لمشرعة مجلس النواب سهام سيرجيوا، التي اختطفتها بوحشية من منزلها في بنغازي في 17 يوليو من قبل وحدة من المسلحين، مما أدى إلى إصابة قريبها وزوجها خلال عملية الاختطاف". بالوضع الحالي.

فلسطين تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركز ثقافي في القدس

أدانت وزارة الثقافة الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مقر مركز "يبوس" الثقافى فى القدس، مساء الإثنين، ومنع إقامة حفل تأبين للمفكر والأديب المقدسى صبحى غوشة.

وقال وزير الثقافة الفلسطينى عاطف أبو سيف - فى بيان - "إن إمعان الاحتلال الإسرائيلى فى اقتحاماته واعتداءاته المتكررة على المؤسسات الثقافية والاجتماعية الفلسطينية يهدف للنيل منها وتحقيق أهدافه بإغلاقها والتضييق عليها، والتنكيل بدورها الريادى فى مواجهة سياسة المحو والتهويد، وهى سياسة ممنهجة لطمس الهوية الثقافية لا سيما المقدسية".

وأضاف أن سلطات الاحتلال دأبت على محاربة الثقافة ومؤسساتها فى فلسطين، وتحديدا فى مدينة القدس المحتلة، وتمثل ذلك فى المنع والحظر والحصار، وملاحقة الكتاب وسجنهم ونهب وسرقة الموروث الثقافى والمكتبات الخاصة والعامة.

غارة وكمين يسقطان 13 قتيلا من "ألحوثيين" في اليمن

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، سقوط 13 قتيلا من "الحوثيين".

وأعلن الجيش اليمني مقتل 13 عنصرا من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بقصف شنته مقاتلات التحالف العربي، وكمين في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.