إسماعيل مختار: الخطة الأضخم لتجوال عروض "مسرح الدولة" تسير على قدم وساق
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:05 م
شيماء عطية
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أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بالنجاح الذي تشهده خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح ضمن مبادرة مسرح التجوال والمواجهة التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، و التي أعلن البيت الفني للمسرح عن تفاصيلها نهاية الشهر الماضي.
تتضمن ٨ عروض مسرحية ب ١٤ محافظة مصرية حتى شهر ابريل من عام ٢٠٢٠، حيث بدأت الخطة فور إعلانها بعرض "ولاد البلد"من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح بسوهاج و الأقصر ، لينتقل بعدها العرض الى محافظة البحر الأحمر ابتداء من غد السبت ١٠ أغسطس الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك، لتبدأ العروض بعد ذلك ليالي عرضها بالمحافظات تباعا، منهم عرض " أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث ليُقدم بمحافظة سوهاج منتصف الشهر الجاري.
و أضاف "مختار" ان البيت الفني للمسرح يعتبر هذه الخطة الطموحة أحد أهم الأهداف الرئيسية هذا العام، لتصل عروض المسرح لأكثر المناطق بعدا عن القاهرة ، فالانجاز الأهم هو ان ترى الوجوه المصرية المتعطشة للمسرح فنا جادا و قيَما، مؤكدا ان الخطة تسير على قدم و ساق بمجهود و تفاني كبير من فناني و مبدعي البيت الفني للمسرح خاصة شعبة مسرح التجوال و المواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث، و التي تولت تنظيم تجوال العروض بالمحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الثقافة.
جدير بالذكر ان عرض " ولاد البلد" ينهي عروضه مساء اليوم الجمعة بساحة سيدي أبو الحجاج بالأقصر في تمام الثامنة مساء، يتناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري،أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.
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