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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9/8/2019

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:46 م
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9/8/2019
سعر الريال السعودي أمام الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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استقر الطلب علي سعر الريال السعودي مع وصول الحجاج للأراضى المقدسة ليصعدوا غدًا لجبل عرفات، ونستعرض سعر الريال السعودي بحسب اخر التحديثات على المواقع ومن ضمنها الدولار لايف، وشهد سعر الريال اضطربات طفيفة ما بين التراجع والارتفاع،  ليحافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري علي الثبات، وسبق أن ارتفع الطلب علي الريال خلال موسم عمرة رمضان وأصبحت أسعار الريال السعودي كالتالي:

وسعر الريال السعودى اليوم وفقًا لأخر تحديث على النحو التالى:

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع

سعر الريال اليوم فى بنك البركة
4.38 جنيه للشراء
4.51 جنيه للبيع

سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى
4.45 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال فى بنك مصر
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم
 فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع

dollor to riyal   
3.75 ريال سعودي
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