"معهد الأورام" آخرهم.. حوادث إرهابية استخدم منفذوها تطبيق تليجرام

"تليجرام" أحد التطبيقات الحديثة التي استخدمت بكثرة في العديد من العمليات الإرهابية مؤخراً، حيث يستخدمها منفذو تلك الحوادث للتواصل فيما بينهم وكان أخرها حادث معهد الأورام الأليم بمصر.

حادث معهد الأورام

كانت الحادثة التي استخدم فيها تطبيق " التيلجرام" حادث معهد الأورام الذيي وقع يوم الأحد الماضي، وبالأمس نشرت فضائية "إكسترا نيوز"، تسجيلا صوتيا بين الإرهابي الهارب محمد علي رجب، يحمل اسم حركي "محمد عايش"، وبين "إبراهيم" شقيق الإرهابي عبدالرحمن خالد، وظهر بالفيديو أن كلامها استخدما تطبيق التليجرام للتواصل بينهما.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، عن ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، وذلك عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني والتي أسفرت عن تحديد منفذ الحادث، وإعلان اسمه.

وقالت الوزارة إنه عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني جرى تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه، عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن، عضو حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، واسمه الحركي "معتصم"، لهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ"طلائع حسم".

حادث الواحات الإرهابي

وكان حادث الواحات الإرهابي عام 2017، من بين الوقائع الإرهابية التي استخدم فيها تطبيق"تيلجرام"، ففي حوار مع عماد الدين أديب خلال برنامج"انفراد" المذاع عبر فضائية الحياة، ذكر الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسماري، أنه بعد هجوم الجيش جوًا على مجموعته الإرهابية، ظل يمشي في الصحراء من التاسعة مساءً حتى الفجر، وتواصل مع أفراد في ليبيا، عبر "تليجرام" لإغاثته، لكنهم لم يفلحوا في الوصول إليه.

إسقاط الطائرة الروسية

وعبر "تليجرام" أيضًا وقبل هجمات باريس، أعلن تنظيم "داعش" أنه المسئول عن حادث إسقاط الطائرة الروسية في سياء نهاية أكتوبر 2015، والتي راح ضحيتها 224 شخصًا، معظمهم من السائحين الروس، أثناء عودتهم من شرم الشيخ إلى مدينة سانت بطرسبرج.

إرهاب خارج مصر

وفي إبريل الماضي، أكد جهاز الأمن الاتحادي الروسي، مسبقا، أن تطبيق "تليجرام" للرسائل يستخدمه إرهابيون للتخطيط لأعمال وحشية على أراضٍ روسية، ليزيد الضغط على الخدمة بعد أيام من اتهام السلطات لها بانتهاك القانون الروسي.

أوضح الجهاز أن انتحاريًا فجَّر نفسه في مترو سان بطرسبرج في 3 أبريل الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 على الأقل، استخدم "تليجرام" للتخطيط للهجوم مع شركائه، وأن هذا هو التطبيق الأوسع انتشارًا بين الإرهابيين الذين يعملون على أرض روسية.