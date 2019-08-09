البعثة الطبية لـ الحجاج: "خلوا بالكم من صحتكم.. وكلوا فواكة كتير"
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:25 م
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، يرصد قيام البعثة الطبية للحج بتكثيف الندوات والزيارات التوعوية والتثقيفية للحجاج.
ومن ناحيته أوضح الدكتور هشام مسعود، رئيس شعبة مكة الطبية، أن الهدف من الجولات الفريق الطبي على الحجاج هو توعيتهم بالطرق السليمة للوقاية من الأمراض، مضيفًا: "بنقولهم خلوا بالكم من صحتكم، ومتستعملوش حاجة حد، وكلوا فواكه كتير".
وأفاد التقرير أن البعثة الطبية للحج وزعت مطويات على الحجاج لتوعيتهم بأماكن تجمعهم، والإرشادات الصحية لتجنب الأمراض.
ومن ناحيته أوضح الدكتور هشام مسعود، رئيس شعبة مكة الطبية، أن الهدف من الجولات الفريق الطبي على الحجاج هو توعيتهم بالطرق السليمة للوقاية من الأمراض، مضيفًا: "بنقولهم خلوا بالكم من صحتكم، ومتستعملوش حاجة حد، وكلوا فواكه كتير".
وأفاد التقرير أن البعثة الطبية للحج وزعت مطويات على الحجاج لتوعيتهم بأماكن تجمعهم، والإرشادات الصحية لتجنب الأمراض.
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