برشلونة يكشف عن مصير كوتينيو

كشف تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، قرر حسم مصير نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه لم يتم إنتقال كوتينيو للدوري الإنجليزي، لكن مسؤولي برشلونة ما زالوا يأملوا بيعه في الفترة المقبلة.



