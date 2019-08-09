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برشلونة يكشف عن مصير كوتينيو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:18 م
برشلونة يكشف عن مصير كوتينيو
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عمر عبدالعزيز
 
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كشف تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، قرر حسم مصير نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه لم يتم إنتقال كوتينيو للدوري الإنجليزي، لكن مسؤولي برشلونة ما زالوا يأملوا بيعه في الفترة المقبلة.

يذكر أنه لا يوجد الآن العديد من الخيارات بسبب غلق الميركاتو في إنجلترا، ولكن لا يزال بإمكانه الإنضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو أحد الجانبين الإيطالي أو الألماني، برشلونة يريد فقط بيعه في صفقة مواتية.
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