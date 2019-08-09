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تعرف على الموعد النهائي لحفل محمد رمضان في جولف بورتو مارينا (فيديو)

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:13 م
تعرف على الموعد النهائي لحفل محمد رمضان في جولف بورتو مارينا (فيديو)
محمد رمضان
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يارا أحمد
 
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أعلن النجم محمد رمضان، عن موعد حفله في جولف بورتو مارينا، وذلك يوم ٢٣ من شهر أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يقدم رمضان، عدد كبير من أغانيه واخرهم اغنية "انساي" والذي قدمه محمد رمضان مع الفنان المغربي سعد لمجرد وحققت نسب مشاهد مرتفعة.
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