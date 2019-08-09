نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الجمعة 9/8/2019
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:00 م
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة 9/8/2019.
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تعقيد الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات قيد الشركات بالبورصة، مما يؤدي إلى إحجام بعض الشركات عن القيد ويضر بالاستثمارات.
شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات هذا الأسبوع ارباحاً فاقت التوقعات، حيث بلغت نحو 28.6 مليار جنيه.
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمتابعة مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، بحضور الدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار، وممثلى الجهات المعنية.
أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم تكثيف حملات ضبط الأسواق والمحال المخالفة بالمدينة، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والتراخيص اللازمة للتشغيل، ولمنع انتشار المظاهر العشوائية بالمدينة.
قالت وزارة المالية، إن مصلحة "سك العملة" وضعت خطة لتوفير العملات المعدنية المساعدة "الفكة" خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ للتيسير على المواطنين.
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