الأهلي يقرر الإطاحة بنجمه.. وهذه وجهته المقبلةّ!

ذكرت تقارير صحفية أن أحد أندية الدوري الإماراتي يسعى بقوة للتعاقد مع هشام محمد، لاعب وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت التقارير أن هشام محمد تلقى عرضا رسميا من نادي إماراتي خلال الساعات الماضية.

وينتظر النادي موافقة هشام محمد على العرض؛ بعدما حصل اللاعب على الضوء الأخضر من الأهلي للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعدم حاجة الفريق لجهوده.

وانضم هشام محمد إلى النادي الأهلي في صيف 2017 قادماً من مصر للمقاصة، وسيتم حسم صفقة اللاعب والنادي الإماراتي بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.