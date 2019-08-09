محافظ البحر الأحمر يزور ضريح الشيخ الشاذلي بمرسى علم ويهنئ مريديه (صور)

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قام اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بزيارة ضريح القطب الصوفي الامام ابو الحسن الشاذلي بمدينة مرسي علم، يرافقه الشيخ رفعت ثابت المستشار الديني للمحافظة، والنائب أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



ومن جانبه حرص المحافظ علي تهنئة جميع المواطنين بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك، وايضا بمناسبة مولد الامام ابو الحسن الشاذلي.



قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إنه تم إعداد خطة محكمة لاستقبال مريدي القطب الصوفي الشيخ أبوالحسن الشاذلي، القادمين من كافة بقاع الجمهورية.

وأوضح أن ذلك الاحتفال المهيب بتوافق مع وقفة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا الى أنه تم تخطيط القرية بالكامل، ورصف كافة الطرقات والشوارع بالقرية، موضحًا أنه تم تنظيم الاحتفال الخاص بالقطب الصوفي وتنظيمها، للعمل على راحة المواطنين.



وتابع أنه تم انشاء دورات مياه متنوعة للرجال والسيدات، بالإضافة الى تنظيم حركة البيع والشراء، وتوافد الباعة، والذي يعتبر مولد القطب الصوفي ابوالحسن الشاذلي، بابًا للرزق للمئات من الباعة، وسط توافد عشرات الالاف من المواطنين والمريدين.

جدير بالذكر أنه استعدت محافظة البحر الأحمر، لإحياء مولد القطب الصوفي أبو الحسن الشاذلي، والذي يقع في وادي حميثرة، بقلب صحراء مرسى علم، الذي يواكب احتفالات عيد الأضحى المبارك.



ويستقبل وادي حميثرة آلاف الزوار من المحبين والمريدين من أبناء الطرق الصوفية، خلال الاحتفال بمولد سيدي أبو الحسن الشاذلي، من محافظات مصر خاصة محافظات الصعيد في جنوب مصر.

