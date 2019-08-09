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بسبب ريال مدريد.. ميسي يوجه رسالة أخيرة إلى نيمار

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:02 م
بسبب ريال مدريد.. ميسي يوجه رسالة أخيرة إلى نيمار
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، طلب من البرازيلي نيمار دا سيلفا عدم الانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت التقارير، بأن ميسي أبلغ نيمار بأنه عليه الصبر قليلًا حتي يُقدم برشلونة عرضه الأخير من أجل الحصول على خدمات خلال الميركاتو الحالي.

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية والفرنسية، بأن ريال مدريد بات هو الفريق الأقرب والمرشح الأول لضم نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل ابتعاد برشلونة عن المشهد وعدم رغبة الفريق الباريسي في بيع اللاعب البرازيلي للفريق الكتالوني.

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