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"المركزي الصيني" يحافظ على استقرار اليوان ويبقي على سياسة نقدية حذرة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:47 م
المركزي الصيني يحافظ على استقرار اليوان ويبقي على سياسة نقدية حذرة
البنك المركزي الصيني
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وكالات
 
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قال البنك المركزي الصيني إنه سيحافظ على استقرار اليوان وسيبقي على سياسته النقدية الحذرة لضمان الاستقرار المالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في تقريره بشأن تنفيذ السياسة النقدية للربع الثاني إنه سيوجه المؤسسات المالية لزيادة الاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل في قطاع الصناعات التحويلية وشركات القطاع الخاص.

وأضاف أنه سيدعم أيضا البنوك التجارية لسد النقص في رأس المال من خلال قنوات متعددة، من بينها إصدار سندات دائمة لتعزيز القدرة الاقتصادية للخدمات المالية.
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