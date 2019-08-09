بعثة "اطلع بره" تتحرك من جنوب السودان متوجهة إلى القاهرة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إطلع بره، مدينة "جوبا" عاصمة جنوب السودان، متوجهة إلى الإسكندرية لمواجهة الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن تصل البعثة اليوم، وتخوض مرانا خفيفا قبل أن تؤدي مرانها النهائي، غدا على ملعب المباراة حسب لوائح الاتحاد الإفريقي "كاف".





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة اطلع برة الجنوب سوداني، مساء بعد غد الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب دور التمهيدي لبطولة دوري أبطال افريقيا.



