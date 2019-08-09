ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعثة "اطلع بره" تتحرك من جنوب السودان متوجهة إلى القاهرة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:51 م
بعثة اطلع بره تتحرك من جنوب السودان متوجهة إلى القاهرة
اطلع بره
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إطلع بره، مدينة "جوبا" عاصمة جنوب السودان، متوجهة إلى الإسكندرية لمواجهة الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تصل البعثة اليوم، وتخوض مرانا خفيفا قبل أن تؤدي مرانها النهائي، غدا على ملعب المباراة حسب لوائح الاتحاد الإفريقي "كاف".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة اطلع برة الجنوب سوداني، مساء بعد غد الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب دور التمهيدي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

بعثة "اطلع بره" تتحرك من جنوب السودان متوجهة إلى القاهرة
بعثة "اطلع بره" تتحرك من جنوب السودان متوجهة إلى القاهرة
بعثة "اطلع بره" تتحرك من جنوب السودان متوجهة إلى القاهرة
بعثة "اطلع بره" تتحرك من جنوب السودان متوجهة إلى القاهرة
Advertisements
المزيد عن: رياضة بعثة اطلع بره الاهلي اطلع بره اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
21:00
-
نوريتش سيتي
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
20:45
-
ليون