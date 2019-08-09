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أليكساندرا دادريو تحتفل ببداية بث مسلسلها الجديد بلوس أنجلوس

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:02 م
أليكساندرا دادريو تحتفل ببداية بث مسلسلها الجديد بلوس أنجلوس
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أحمد جمال أحمد
 
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احتلفت النجمة الشابة أليكسندرا دادريو بالعرض الخاص للحلقة الأولى من مسلسلها الجديد  Why Women Kill، بمدينة لوس أنجلوس بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

 

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من العرض الخاص للحلقة الأولى من المسلسل، الذي من المقرر أن ينطلق بثه رسميا بداية من يوم 15 من شهر أغسطس الجاري على شبكة قنوات CBS.

 

ويشارك في بطولة المسلسل كل من واليس أنينبرج و النجمة الكبيرة لوسي لو، وجينفر جودوين، وكريبي هاويل بابتيست.

أليكساندرا دادريو تحتفل ببداية بث مسلسلها الجديد بلوس أنجلوس
أليكساندرا دادريو تحتفل ببداية بث مسلسلها الجديد بلوس أنجلوس
أليكساندرا دادريو تحتفل ببداية بث مسلسلها الجديد بلوس أنجلوس
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