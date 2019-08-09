البورصة السعودية تتراجع 1.34% خلال تعاملات الأسبوع

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية خلال تعاملات الاسبوع الماضي، مع تراجع شهية المستثمرون للإقبال على شراء الأسهم بسب توتر الاوضاع الاقتصادية العالمية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودي" تداول" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستويات 8550.23 نقطة، وكان قد افتتح تعاملات الاسبوع عند مستويات 8666.39 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداولات في السوق نحو 15.1 مليار ريال بالتداول على 562.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 589.8 ألف صفقة على مدار تعاملات الاسبوع.

وجرى التداول على مدار الاسبوع على نحو 190 سهم، تصدرهم سهم " مجموعة السريع" في قائمة الاسهم الاكثر انخفاضا بنسبة 14.1%، بينما جاء سهم" تشب" الاسهم الاكثر خسارة بانخفاض 13.6% ليصل إلى سعر 21.20 ريال للسهم.

وأعلنت إدارة البورصة السعودية إيقاف تعاملاتها بداية من الاسبوع القادم وحتى نهاية الخميس القادم؛ للأحتفال بعيد الأضحى المبارك.