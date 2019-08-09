الطالع الفلكى الجُمعَه 9/8/2019..ثِقَة أسَد!









*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسَد من 23 يوليو – 23 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 17 يوليو - 17 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الذِّرَاع من 29 يوليو - 10 أغسطس.





اليوم 3 مِسرى قبطى، 9 آب رُومى، 8 ذِى الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (مَتِين ولا عِنَب زَيّى) –ليه بس تظلم العنب؟ (حسين الشربينى من فيلم جرى الوحوش-1987)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(المرّيخ يدخل الأسد - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

على الطريقة الهندية والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان إنتقل بمشيئة الله تَعَالى المرّيخ من برج السرطان ليدخل برج الأسد فى الواحدة و15 دقيقة فجر اليوم/بعد مُنتصف ليلة أمس الخميس ، وسوف يبقى فيه لينتقل لبرج العذراء فى الواحدة و30 دقيقة فجر 11 سبتمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى السّرطان (تنتقل للأسد فى 17 أغسطس)

(عطارد) ----- فى السّرطان (ينتقل للأسد 26 أغسطس)

(الزّهرة) ----- فى السّرطان (تنتقل للأسد فى 16 أغسطس)

(القمر) ------ فى العقرب (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى الأسد (ينتقل للعذراء فى 11 سبتمبر))

(زُحل) ------ فى القوس.(ينتقل للجدى فى 24 يناير 2020)

(المُشترى)--- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 5 أكتوبر)





بدخول المريخ لبرج الأسد ترتفع لدينا الحساسية الزائدة تجاه كل ما (قد) يمسّ كرامتنا أو يبدو أنه إنتقاص من بريستيج ومكانة الأسد المَلَكِيّة ، المريخ يرمز للحركة والنشاط والتنفيذ الفعلى على أرض الواقع وأوّل منزلة يطأها بقدمه فى برج الأسد هى المنزلة مَاغْ وتعنى صاحب الفخامة وترمز لمكانة الشخص فى المُجتمع،هذا (قد) يرمز لتصرّف/ردّ فعل سريع يغلب عليه التهوّر فى مواجهة مساس بفخامة الأسد دون حساب للعواقب كنموذج لتصرف نجلاء فتحى بفيلم حب وكبرياء ، أو غرور وغطرسة أمام من هم أقلّ مِنّا فى الصحة أو الثروة أو الذريّة أو العلم.





من وجهة نظر إيجابيّة فتلك المنزلة ورغم أنها ترمز للتمسّك بالفخامة والمظهر الخارجى إلا أنها فى ثقافة التنجيم الهندى تحكمها رُوح تُدعى بيتريس/الملاك الحارس فى ثقافتهم ويرمز لشخص يسهر على حمايتك أو مدّ يد العون فى الأوقات العصيبة وهى أيضاً من صفات الأسد الذى يوفر الحماية لأسرته ويندفع لقهر كل من يحاول النّيْل منهم بسرعة دون تردّد ، هذا يعنى مزيد من التكاتف والتعاون بين أفراد الأسرة الصغار والكبار مُترجماً لخدمات فعليّة/المريخ على أرض الواقع إن وقع أحد أفراد الأسرة فى ديون أو مرض أو بطالة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: مُتفرّغ لأداء الأنشطة الإجتماعية وزيارتك التى لاتحمل سوى الحب وَصِلَة الرّحِمْ ، لا تنْسَ التواصل مع شخص خارج قائمة الأقارب ، ولو هاتفياً.





برج الثور: مساعدة واردة تتلقاها من كبار شيوخ العائلة فاحرص على توظيفها بالمكان الصحيح، إن كنت مريضاً فتناول الدّواء فى موعده لتتعافى سريعاً.

الجوزاء: إحترس من تشويش العاطفة لصفاء ذهنك خاصةً عند إتخاذك لقرار طويل الأجل ، توقيع عقود أو مشتروات ثقيلة ،إحرص على وجود خبير موثوق.





برج السّرطان: يوم مناسب لإستكمال بناء عش الزوجيّة أو إصلاح الضرر على جبهتك العاطفيّة ، وظّف مهارتك لتنقية الخلافات وبصورة نهائيّة.





برج الأسد: قد تتحدّث بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه يحتوى على قدر من العجرفة ، إحترس من ألفاظك خاصّةً أمام من هم أقل منك فى الثروة.





برج العذراء: ترغب كوبًا من الماء لتفاجأ أنّه من الجاز،عليك التأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك،عادةً مايكون الصفيح أكثرلمعاناً من الذهب.

برج الميزان: ماقلّ ودلّ يعنى أن تكون مُختصراً واضحاً فى طلباتك أو شرح موقفك تجاه الآخرين دون أن يكون لكلامك إحتماليّة لأكثر من معنىً





برج العقرب: قد تقع عينك على إعلان لكورس تعليمى يرفع من مهاراتك العلمية أو فرصة لتوظيف هوايتك التى تجيدها لحصد مكاسب بالحلال، فلا تتكاسل.





برج القوس: كلامك اللطيف مع أحد كبار السّنّ بعائلتك له أكبر الأثر فى تحسين حالته الصحيّة أثناء زيارتك بمشيئة الله تَعَالى ، لك بصمة خاصّة فلا تبخل بها.





برج الجدى: مشاكل النّوم قد يكون سببها توتّرك وعدم إستقرارك النّفسى، إحرص على تأدية فروضك الدّينيّة دون تقصير.





برج الدّلو: مشترواتك فى جولة التسوّق ناجحة بمشيئة الله تَعَالى فأنت ناصح وتعرف أين ومتى تنفق القرش، لاتلعب لعبة المُقارنة بين الحبيبة وغيرها.





برج الحوت: أداء فروضك الدّينيّة ضرورى لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك الأثيرية من تأثير سلبى قد يكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.



