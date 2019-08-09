إنقاذ 80 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

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أنقذت سفينة تديرها جماعة "أطباء بلا حدود" الإنسانية 80 مهاجرًا من زورق مطاطي قبالة ليبيا.



قالت أطباء بلا حدود على موقع تويتر اليوم الجمعة إن المهاجرين كانوا في حالة من الضيق، ونشروا صورًا تظهر نقل المهاجرين إلى سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنج" التي تحمل العلم النرويجي على متن زورق برتقالي.



وأوضح خط ساخن للمهاجرين يديره شبكة من النشطاء إنه تم تنبيهه إلى القارب قبالة ليبيا وعلى متنه 80 شخصًا، من بينهم خمس نساء وأربعة أطفال، وانه أبلغ كلا من السلطات وأوشن فايكنج.



وقد صرح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إنه يستعد لتوقيع حظر على دخول السفينة إلى المياه الإيطالية. وبموجب مرسوم حكومي جديد، ستخاطر السفينة بغرامة قيمتها مليون يورو.

