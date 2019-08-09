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"علقة موت" و"عمود نور".. "استغاثة سيدة" تنقذها من لصين حاولا سرقتها بميت غمر

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:14 م
علقة موت وعمود نور.. استغاثة سيدة تنقذها من لصين حاولا سرقتها بميت غمر
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكن أهالي قرية الهجرسي بميت غمر في الدقهلية، من ضبط لصين حاولا سرقة منزل أحد المواطنين.

وتبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بقيام بعض الأهالي بقرية كفر الهجرسي دائرة المركز بضبط شخصين حال محاولتهما سرقة أحد المنازل بالقرية وتوثيق أحدهما بإحدى الأشجار والآخر بأحد أعمدة الإنارة.

بالفحص تبين أنه أثناء محاولة قيام كلٍ من (عامل، سن 33 – حلاق، سن 40، مقيمان بقرية طحا المرج "الشرقية") بسرقة منزل (إحدى السيدات)، استغاثت بالأهالي، الذين تمكنوا من ضبطهما وقاموا بتوثيقهما والتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بكدمات وسحجات، وتمكنت أجهزة مديرية أمن الدقهلية من السيطرة على الموقف وضبط الأطراف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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